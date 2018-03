Belgische ontwerper Martin Margiela krijgt tentoonstelling in Parijs

Op donderdag 22 maart opent in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs een tentoonstelling over het werk van de Belgische ontwerper Martin Margiela. De expo plaatst vooral zijn creaties voor het Franse modehuis Hermès tussen 1997 en 2003 centraal.

In ‘Martin Margiela, les années Hermès’ ligt de focus op het werk van de ontwerper voor het Franse luxelabel, waarvan hij de klassieke elementen een eigenzinnige toets gaf met zijn kenmerkende accenten van deconstructie, recyclage en recuperatie van allerlei materialen. Daarnaast krijgen ook zijn avant-gardistische werken in het tijdperk ervoor een platform, goed voor een totaal van 98 silhouetten om te bewonderen.

Naast de ontwerpen, die worden gepresenteerd in decors vol Hermès-oranje en Margiela-witte toetsen, krijgen de bezoekers ook video’s te zien van modellen die ooit samenwerkten met onze landgenoot. Zij tonen hoe je de soms complexe creaties optimaal tot hun recht laat komen.

De tentoonstelling, die eerder ook in het Antwerpse modemuseum te zien was en 60.000 bezoekers lokte, loopt nog tot 2 september. Kaartjes kosten 11 euro per stuk. Meer informatie: madparis.fr Expo’s in het museum doen het trouwens goed. In januari werd de ‘Christian Dior, couturier du rêve’-tentoonstelling afgerond. Die lokte maar liefst zevenhonderdduizend bezoekers, een unicum in de 112-jarige geschiedenis van het Musée des Arts Décoratifs.