Kanaries scoren enkel vanop de stip tegen Lierse

In een oefenpot op Stayen speelde STVV donderdag 2-2 gelijk tegen Lierse. In een evenwichtige partij kwam de ploeg uit 1B twee keer op voorsprong, maar de Kanaries zetten telkens de achterstand recht vanop de strafschopstip. De Japanse aanwinst Takehiro Tomiyasu sprokkelde zijn eerste minuten in het eerste elftal.