Virgil van Dijk is de nieuwe aanvoerder van Oranje: “Grote eer”

Virgil van Dijk is de nieuwe aanvoerder van het Nederlands elftal. De 26-jarige Liverpool-verdediger zal vrijdagavond voor het eerst met de aanvoerdersband aan de aftrap verschijnen voor de oefeninterland met Engeland in de Amsterdam ArenA. “Dit is een mooie stap voor hem”, verklaarde de nieuwe Nederlandse bondscoach, Ronald Koeman, zijn keuze voor Van Dijk. “Hij heeft er een mooie leeftijd voor en speelt bij een grote club. Hij kan deze verantwoordelijkheid aan.”

Koeman heeft drie tweede aanvoerders benoemd. Dat zijn middenvelders Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Kevin Strootman (AS Roma) en verdediger Daley Blind (Manchester United). “Zij zitten in de spelersraad en zijn spelers waar ik veel van mag verwachten. Maar bij een nieuwe start vond ik het tijd voor een nieuwe eerste aanvoerder.”

Van Dijk deed niet zijn best om te camoufleren hoe blij hij was met de uitverkiezing. “Spelen voor je land is al een hele eer, maar aanvoerder zijn helemaal”, zei hij.

Koeman moest op zoek naar een aanvoerder omdat Arjen Robben (Bayern München) niet meer voor Oranje wil uitkomen. De bondscoach heeft Wesley Sneijder (Al-Gharafa) laten weten dat hij hem niet meer nodig heeft.

Koeman werkte eerder met Van Dijk bij Southampton, waar de verdediger de aandacht van veel topclubs trok. Uiteindelijk betaalde Liverpool in januari bijna 85 miljoen euro voor hem, een recordbedrag voor een verdediger.