Bilzen Mysteries verstopt lichtgevende paaseieren in Alden Biesen

Bilzen - De origineelste paaseierenraap van het land vind je dit jaar in Bilzen. Op zondag 1 april kunnen kinderen vanaf zonsondergang zoeken naar lichtgevende paaseieren in het sprookjesachtige decor van de Landcommanderij Alden Biesen. Het gaat om een initiatief van Bilzen Mysteries dat die avond de poorten van de kasteeltuinen uitzonderlijk opent voor de kleinsten en hun familie.

“De komende weken worden er op veel plaatsen paaszoektochten georganiseerd, maar met onze lichtgevende eieren zijn we uniek in Vlaanderen en daarbuiten”, vertelt coördinator Lore Swennen. “Als de avond valt en lichtgevende eitjes beginnen te schitteren, dan geeft dat een feeëriek beeld. Omwille van het succes van vorig jaar hebben we de capaciteit opgetrokken naar 90 gezinnen. We houden dit bewust kleinschalig om de beleving en de zoektocht zo uniek en intens mogelijk te houden.”

Chocolade en goud

“Naast lichtgevende exemplaren zijn er uiteraard ook de traditionele chocoladen eieren”, stelt Lore Swennen. “Nieuw dit jaar zijn de gouden eitjes. De gezinnen die ze vinden, mogen op een later tijdstip nog eens terugkomen naar Bilzen voor een prachtige rondrit met een elektrisch wagentje, inclusief een overheerlijke picknick met lekkere streekproducten. De ideale prijs om binnenkort te genieten van de prachtige bloesems in de hoogstamboomgaarden van Alden Biesen.”

Reserveren kan nog via www.bilzenmysteries.be