Thierry Boutsen terug op Circuit Zolder, Prins Laurent en de aanslagen van 22 maart. Dit zijn dé video’s van de week

Onze redactie selecteert voor u de strafste video’s van de voorbije week op hbvl.be. Heeft u een spraakmakende reportage gemist? Dan vindt u de beelden hier terug in het weekoverzicht.

1. Studenten strikken Thierry Boutsen voor reclamespot op Circuit Zolder

Voormalig Formule 1-piloot Thierry Boutsen is twee dagen te gast op Circuit Zolder. Daar speelt hij de hoofdrol in een reclamespot voor de Historic Grand Prix, die eind mei plaatsvindt. Studenten van de LUCA School of Arts in Genk konden Boutsen strikken voor de opnames.

LEES MEER: Studenten strikken THIERRY BOUTSEN voor reclamespot op Circuit Zolder

2. Amerikaanse Trevor wordt dolgelukkig met zijn nieuwe dromenvanger uit Tongeren

Kaat Swartebroeckx (19) uit Tongeren maakt al sinds 2014 dromenvangers voor kinderen met kanker. De Amerikaanse Trevor (9) was één van de eersten om er eentje te krijgen in juni 2014. Hij nam de dromenvanger overal mee naartoe, van de speeltuin tot in het operatiekwartier. Totdat hij hem kwijtraakte tijdens een uitstapje van Make-A-Wish in Disneyland.

LEES MEER: Dromenvanger van Tongerse raakt na 1,5 jaar eindelijk bij Trevor (9) in Amerika

3.“Mensen kijken naar ons alsof wij die aanslagen gepleegd hebben, dat is vermoeiend”

Het is vandaag precies twee jaar geleden dat de aanslagen in Maalbeek en Zaventem plaatsvonden. Wij gingen eens luisteren hoe de Limburgers terugkijken op die noodlottige 22 maart.

LEES MEES: Hoe kijkt de Limburger terug op de aanslagen van 22 maart

4. Waarom moet Prins Laurent in de bijzonder commissie van de Kamer verschijnen?

Een speciaal ingerichte commissie gaat woensdag in de Kamer beslissen of prins Laurent dit jaar 15 procent van zijn dotatie kwijtspeelt, ofwel 46.000 euro. De zitting werd echter meteen geschorst omdat zijn advocaat afwezig was. Een half uur later is de zitting dan toch van start gegaan. Tijdens zijn verdediging van prins Laurent hekelde meester Arnauts zowel de sanctieprocedure tegen de prins als de wet die aan de basis van die procedure ligt. Een heel pak van zijn argumenten waren echter niet nieuw.

LEES MEER: Advocaat van Laurent hekelt procedure van de regering en de wet: “Vermoeden van onschuld wordt met de voeten getreden”

5. Ging je woensdag met de fiets? Dan kreeg je misschien applaus van de fietsersbond

Het is vandaag, 21 maart, voor de vijfde keer ‘Applausdag voor de Fietser’. Met deze actie wil De Fietsersbond fietsers bedanken om voor dit vervoermiddel te kiezen en anderen aanmoedigen het ook te doen. Onder meer in Genk en Hasselt waren er vanochtend acties.

LEES MEER: Hasselt en Genk applaudisseren voor fietsers