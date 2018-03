Herk-de-Stad -

Tom Breels is nog maar 24, maar heeft al meer dan een jaar een wijnbar. In november 2016 opende hij in Herk-de-Stad Casa Vino. “Dat zat er al op jonge leeftijd in”, zegt hij. “Als ik met mijn ouders op restaurant ging, was ik geïntrigeerd door het belevingsaspect. Dat kijken, walsen, ruiken en proeven vond ik erg boeiend.”