Valverde zet Ronde van Catalonië naar zijn hand met nieuwe ritzege, De Gendt neemt snipperdag en is leider af

Alejandro Valverde (Movistar) heeft de vierde rit in de Ronde van Catalonië gewonnen. De Spanjaard was de sterkste van een kleine kopgroep. Movistar kaapte de rit en zat in het slot met drie renners bij de vijf leiders. Quintana ging vervolgens aan, Valverde liet de laatst overgebleven medevluchter Bernal (Team Sky) het werk opknappen en klopt de jonge Colombiaan makkelijk in de sprint. Nairo Quintana werd derde op zes seconden. Ben Hermans eindigde als eerste Belg op de tiende plaats. Valverde is ook opnieuw leider, Thomas De Gendt nam een snipperdag.

Na zijn indrukwekkende nummer van woensdag kon De Gendt op de Coll de la Creueta, een beklimming buiten categorie, het tempo in het peloton niet volgen. Esteban Chaves had er wel zin in, maar was niet mee met de lange vlucht. Geen probleem voor de Colombiaan van Mitchelton-Scott. Hij sprong van het peloton naar de kopgroep en ging nadien solo. Zijn aanval strandde wel al op 30 kilometer van de meet, in de afdaling van Coll de la Creueta.

Met De Gendt uit beeld nam Movistar de wedstrijd volledig in handen. De Spaanse formatie had in het slot drie mannen in de kop van de wedstrijd en speelde dat overwicht perfect uit. Eerst ging Soler, nadien Quintana. Bernal was de laatst overgebleven medevluchter en vocht voor wat hij waard was. Hij haalde Soler en Quintana terug, maar werd in de sprint vervolgens makkelijke geklopt door de lepe Valverde.

3km to La Molina - Alp

Nairo ataca / @NairoQuinCo pega el primero / Nairo hits first

2on gr. @alejanvalverde + @Eganbernal trying to chase Nairo@SnowLaMolina pic.twitter.com/FScN9MLyGB — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) 22 maart 2018

Het is voor Valverde al de tweede zege in de Ronde van Catalonië. Eerder won de 37-jarige Spanjaard al de tweede etappe in een sprint.

- Uitslag -

1. Alejandro Valverde (Spa/MOV) de 170.8km in 4u25:54 (gem. 38.54081km/u)

2. Egan Bernal (Col/SKY) op 0:00

3. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:06

4. Pierre Latour (Fra/ALM) 0:23

5. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 0:53

6. Marc Soler (Spa/MOV) 0:53

7. Simon Yates (GBr/MTS) 0:53

8. Hugh Carthy (GBr/EFD) 0:59

9. Daniel Martin (Ier/UAD) 01:03

10. Ben Hermans (Bel/ICA) 01:03

- Stand-

1. Alejandro Valverde (Spa/MOV) de 651.9km in 17u00:58 (gem. 38.31075km/u)

2. Egan Bernal (Col/SKY) op 0:19

3. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:26

4. Pierre Latour (Fra/ALM) 0:48

5. Simon Yates (GBr/MTS) 01:12

6. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 01:14

7. Marc Soler (Spa/MOV) 01:18

8. George Bennett (NZe/TLJ) 01:18

9. Hugh Carthy (GBr/EFD) 01:24

10. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 01:28