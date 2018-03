Met echt goud: de uitnodigingen van prins Harry en Meghan Markle

Wie de bruidstaart zal maken, was al eerder bekend. Sinds donderdag weet de wereld ook welke uitnodigingen de Britse prins Harry en Meghan Markle zullen versturen naar zo’n zeshonderd genodigden. Kensington Palace heeft foto’s van de kaarten gedeeld via Twitter.

De invitaties ogen elegant en zijn gedrukt met Amerikaanse zwarte inkt in een cursief lettertype. De kaart zelf is van Engelse makelij. Het logo bovenaan, de veren van de prins van Wales, en de randjes van de uitnodiging zijn verguld.

The invitations follow many years of Royal tradition and have been made by @BarnardWestwood. They feature the Three-Feathered Badge of the Prince of Wales printed in gold ink. pic.twitter.com/cd7LBmRJxO — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 maart 2018

Ze werden gemaakt door Barnard & Westwood, het Londense bedrijfje dat al sinds 1985 uitnodigingen maakt voor de Britse koninklijke familie. In een reeks foto’s op het twitteraccount van het paleis, is te zien hoe de uitnodigingen werden gedrukt met een machine uit de jaren 30.

Lottie Small, who recently completed her apprenticeship, printed all of the invitations in a process known as die stamping, on a machine from the 1930s that she affectionately nicknamed Maude. pic.twitter.com/kWs2RFx7nN — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 maart 2018

Ongeveer 600 mensen - komen de Spice Girls nu of niet? - zijn op 19 mei uitgenodigd voor de dienst in de St George’s Chapel. Alle genodigden mogen daarna naar de lunchreceptie in St George’s Hall, georganiseerd door de Queen. Later op de avond sluiten nog eens tweehonderd mensen aan voor het dansfeest.

Using American ink on English card, the invitations are printed in gold and black, then burnished to bring out the shine, and gilded around the edge. pic.twitter.com/gQpC6tDot0 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 maart 2018

Guests have been invited to the service at St George's Chapel and to the lunchtime reception at St George's Hall, which is being given by Her Majesty The Queen. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 maart 2018