Looienaar veroordeeld voor bedreigen Gülenaanhangers

Een Looienaar van Turkse origine is donderdag in Hasselt veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor verboden wapenbezit en het uiten van bedreigingen aan aanhangers van de Gülenbeweging. Op 16 juli 2016, een dag na de mislukte staatsgreep in Turkije, postte de 37-jarige man een foto van zichzelf met een vuurwapen en de Turkse vlag op Facebook.