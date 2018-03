Baby komt ter wereld met armpjes in de lucht na moeilijke bevalling

De kersverse mama Angel Taylor heeft er een moeilijke bevalling opzitten. Vier dagen: zo lang moest ze in het ziekenhuis blijven wachten tot haar zoontje Sullivan eindelijk kwam piepen. En dat deed hij op een legendarische manier, die op foto werd vastgelegd.

De 33-jarige moeder van drie zou haar vierde kindje midden maart mogen verwelkomen, maar dat liep anders dan gepland. Na een routinecontrole zag haar gynaecoloog dat haar bloeddruk gevaarlijk hoog was en dat ze een week eerder zou moeten bevallen. Taylor werd op 5 maart in het ziekenhuis opgenomen, maar de baby had het nog naar zijn zin in de baarmoeder. De artsen startten met een hormoonbehandeling om weeën op te wekken. De bevalling snel inleiden was te risicovol: de mama heeft in het verleden keizersnedes ondergaan en de kans op een scheur in de baarmoeder was te groot.

De bevalling werd een zeer traag proces: op donderdagavond had de vrouw nog maar vier centimeter opening. Omdat het voor de dokters heel moeilijk zou zijn om de baby op de natuurlijke manier veilig ter wereld te brengen, werd alsnog voor een keizersnede gekozen.

Om half twaalf s’ avonds kwam de kleine Sullivan eindelijk - kerngezond - ter wereld en daar leek hij zelf ook heel blij om. Het jongetje stak zijn beide armpjes in de lucht - alsof hij zich even aan het uitrekken was na negen maanden in mama’s buik. “Het was grappig om te zien. In mijn buik voelde ik dat hij zich ook vaak strekte. Ik grapte altijd dat hij er maar eens moest uitkomen, omdat hij dan meer ruimte zou hebben om zich te strekken. En dat was exact wat hij het deed net na zijn geboorte.”