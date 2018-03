Béa raakte haar benen kwijt bij aanslag, maar staat recht tijdens emotionele speech: “Ik ben sterk, ik kan zeggen dat ik leef”

De slachtoffers en hun naasten hebben donderdag om 11 uur voor pakkende herdenkingen gezorgd in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem. Béa De Lavalette, een overlevende van de aanslagen, hield een inspirerende en emotionele speech aan de herdenkingsplaat. De vrouw raakte verloor beide benen door de aanslag.

“We moeten onszelf niet zien als slachtoffers, maar als overlevenden van de aanslagen”, was de boodschap die de 19-jarige De Lavalette meegaf. Het herdenkingsmoment werd ditmaal wel voorafgegaan door een aankondiging die een minuut stilte vroeg aan de reizigers in de luchthaven. Eerder op de dag was er danig wat onvrede omdat het herdenkingsmoment en minuut stilte om 7.58, het exacte tijdstip van de ontploffing, in de soep draaide.

Deze minuut stilte werd afgesloten met een luid applaus, waarna Béa De Lavalette in haar rolstoel het podium opkwam en staand het woord nam. De jonge Amerikaanse raakte voor 35 procent verbrand aan haar lichaam en raakte haar beide onderbenen kwijt.

Veerkracht tonen, medelijden heeft geen zin

Velen van ons hebben een trauma geleden dat anderen niet voor mogelijk houden. Hierdoor heb ik geweldige mensen ontmoet die veerkrachtig zijn en tonen dat medelijden hebben geen zin heeft”, vertelde De Lavalette.

“Wat gebeurd is, is gebeurd en zal niet veranderen. Dat moeten we accepteren om vooruit te gaan. Lang wist ik niet waarom het me overkwam, maar nu weet ik het. Omdat ik sterk ben. Ik kan hier nu voor jullie staan en zeggen ik leef en gelukkig ben. Ik heb bovenmenselijke krachten gekregen om andere mensen te helpen, want als ik het kan overwinnen kunnen anderen ook uit die zwarte tunnel geraken”, aldus De Lavalette.

Bloemen neerleggen

Na het herdenkingsmoment in de vertrekhal verplaatsten alle getroffen families en een grote delegatie van hulpdiensten, met afgevaardigden van onder meer de politie, de stressteams en het Rode Kruis, zich naar de Memorial Garden van Brussels Airport. Op de herdenkingsplaats waar het kunstwerk “Flight in mind” staat, staat nu ook een nieuwe herdenkingsplaat met de zestien namen van de personen die overleden bij de aanslag op de luchthaven.

Philippe Vandenberghe van slachtoffervereniging V-Europe nam nog het woord en pleitte daarin voor meer steun aan de slachtoffers en hun naasten. Er volgde ook nog een muzikaal intermezzo ter nagedachtenis van de slachtoffers.