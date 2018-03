Leerlingen Don Bosco Hechtel zamelen 850 euro in voor goed doel

Hechtel

Hechtel-Eksel - Ook dit jaar namen de leerlingen van 4 Ondernemen en IT van het Don Boscocollege in Hechtel deel aan het Vlajo Jieha!-project. Door de opstart van hun eigen bedrijfje GO 4 IT maakten ze kennis met de manier van ondernemen.

In de loop van het schooljaar verkochten de leerlingen Opkikkerknikkers (pinda’s in melkchocolade) en Woeffies (boterwafeltjes) ten voordele van een door hen gekozen goede doel: de blindengeleidehondenschool in Genk. Deze korte ondernemingservaring heeft hen geleerd dat er aan ondernemen heel wat mooie, maar ook een aantal moeilijkere kanten zijn. Maar deze zes individuen vormden een sterke groep. Samen zijn ze echt gegáán (GO 4 IT) voor dit project. Zo zamelden ze het mooie bedrag van 850 euro in voor hun goed doel.