Sterkhouder Dorian Dessoleil tekent voor vijf jaar bij in Charleroi

Dorian Dessoleil zal ook de volgende seizoenen het shirt van Sporting Charleroi dragen. De centrale verdediger verlengde zijn contract bij de Karolo’s donderdag met vijf jaar.

Dessoleil (25) is een vaste waarde in het elftal van coach Felice Mazzu. Hij speelde dit seizoen 28 wedstrijden in de reguliere competitie (en maakte drie doelpunten).

Hij had zo een ontegensprekelijk aandeel in de knappe derde plaats van Charleroi, dat volgende week vrijdag op het veld van Standard play-off 1 opent. De verdediger is een jeugdproduct van Charleroi en heeft ook een verleden bij STVV en Virton.