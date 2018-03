Antwerpen telt af naar startschot Ronde van Vlaanderen

Op zondag 1 april wordt in Antwerpen het startschot gegeven voor de 102e editie van de Ronde van Vlaanderen. De Scheldestad telt nu al af naar wat een feestweekend vol koers moet worden.

Wouter Vandenhaute, CEO van Flanders Classics, duwde donderdag samen met de Antwerpse schepenen Koen Kennis en Ludo Van Campenhout een symbolische aftelklok in gang.

“We zijn meer dan tevreden dat Antwerpen ook dit jaar het decor van de start vormt”, vertelde Vandenhaute. “De editie van 2017 stemde ons gelukkig en we hopen dat ook volgende week zondag een voltreffer wordt. De Ronde van Vlaanderen is een event dat het puur sportieve overstijgt. We willen het hele weekend een soort van festivalsfeer creëren. En niet alleen in Antwerpen, maar ook aan de finish in Oudenaarde. De Ronde moet overal een feest zijn.”

Om de start kracht bij te zetten, organiseert Antwerpen het hele weekend tal van activiteiten. Er wordt een fandorp opgebouwd waar verschillende optredens plaatsvinden en fans de koers zondag op groot scherm kunnen volgen. De organisatie schrijft ook een online wedstrijd uit. Onder #mijnkoers kunnen liefhebbers hun passie voor het wielrennen verklaren, en zo een plaats in de volgwagen winnen. Op zaterdag krijgen de wielertoeristen de kans om op exact hetzelfde parcours hun Ronde af te werken.