Solidariteitsactie Park van Genk brengt 467 euro op

Houthalen-Oost

Houthalen-Helchteren - De voorbije weken was de vijfsterrenklas van kinderrechtenbasisschool Park van Genk helemaal in de ban van de actie 'Schenk een HappyPack', georganiseerd door Unicef. Een HappyPack is een actie waarbij de leerlingen geld inzamelden voor een waterpomp in Afrika. Op Wereldwaterdag donderdag 22 maart overhandigden de leerlingen zo een cheque van 467,05 euro aan Unicef.

Na verschillende geslaagde inzamelacties op schoolniveau binnen het thema kinderrechten wilden de leerlingen van het vijfde leerjaar de kinderen ook in het Zuiden helpen. Bij het brainstormen en met de jaarlijkse Wereldwaterdag in het achterhoofd kwamen ze op het idee om geld in te zamelen voor een waterpomp. De leerlingen mochten hun eigen ideeën uitwerken. Ze kozen ervoor om wafels te verkopen tijdens de speeltijden. Alle personeelsleden en alle leerlingen van Go! Park van Genk werkten met plezier mee aan de verkoopactie.

De actie kaderde binnen het vakgebied overschrijdend project 'water'. Zo leerden de leerlingen bijvoorbeeld bij wiskunde over het kook- en vriespunt van water en kregen ze een les over winst en verlies. Ook ontwierpen de leerlingen tijdens de les techniek een eigen waterzuiveringsinstallatie. Binnen de les Nederlands leerden ze over Brugse legendes, bestudeerden ze krantenartikels over water en nog veel meer. Uiteindelijk leverden de actie en de vrije giften 467,05 euro op, het bedrag waarop de leerlingen gehoopt hadden. De opbrengst was nooit zo groot geweest als we de krachten niet gebundeld hadden. Vandaag, op Wereldwaterdag, maakte “de vijfsterrenklas” symbolisch een cheque om aan een medewerkster van Unicef te overhandigen.