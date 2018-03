Gareth Bale luistert debuut van bondscoach Giggs en assistent Stuivenberg op met record

Ryan Giggs heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Wales niet gemist. De voormalige linkspoot van Manchester United zag zijn team donderdag een 0-6 overwinning boeken tegen China. Gareth Bale trapte zich in de Welshe geschiedenisboeken.

De 28-jarige Bale scoorde in het Chinese Nanning drie keer en onttroonde zo Ian Rush als topschutter aller tijden bij Wales. De aanvaller van Real Madrid zit nu aan 29 goals, eentje meer dan Liverpoolicoon Rush. Die maakte er 28 in 73 interlands. Bale zit aan 69 wedstrijden voor zijn land.

Sam Vokes (2) en Harry Wilson zorgden donderdag voor de andere treffers.

Ryan Giggs is op de bank van Wales de opvolger van Chris Coleman en nam ex-Genkcoach Albert Stuivgenberg op in zijn staf. Coleman stapte op na de gemiste kwalificatie voor het WK in Rusland. Onder Coleman had Wales gestunt tijdens het EK van 2016 in Frankrijk. Bale en co haalden er de laatste vier na onder meer winst tegen België in de kwartfinales.