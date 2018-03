Nieuwe oplossing om gewicht te verliezen: de 'hongerzenuw' bevriezen

Elke avond joggen, naar de fitness of opletten wat je eet: de klassieke manieren om overtollige kilo’s te verliezen zijn misschien niet meer nodig nu dokters een nieuwe oplossing gevonden hebben. Door een naald te bevriezen en die in je rug te stoppen, bevriezen de zenuw die verantwoordelijk is voor je hongergevoel.

Op het jaarlijkse treffen van interventieradiologen is dit jaar een intrigerende nieuwe oplossing voorgesteld om gewicht te verliezen. Het was David Prologo, interventieradioloog aan de Emory University School of Medicine, die zijn baanbrekende onderzoek kwam voorstellen.

De dokter had daarvoor een experiment uitgevoerd bij tien mensen met zichtbaar overgewicht - een BMI tussen 30 en 37 - maar die niet in aanmerking kwamen voor ingrepen als een bypass. Hij verdoofde hen en stak een met gas bevroren naald in hun rug. Daardoor 'bevroor' hij de zenuw die verantwoordelijk is voor het hongergevoel.

Geen neveneffecten

Een 30 minuten durende en pijnvrije ingreep, aldus Prologo, met geweldig resultaat. Alle ‘proefkonijnen’ gaven in de volgende weken en maanden te kennen minder honger te hebben en gewicht te verliezen. 53 procent van hen had het over “heel veel minder honger”, 30 procent over “veel minder” en 17 procent was een beetje minder hongerig.

Door minder te eten, verloren ze stuk voor stuk gewicht. Neveneffecten werden tot dusver niet vastgesteld. “Het is een nuttige ingreep voor mensen die gematigd overgewicht hebben en het beu zijn om diëten te volgen.”

Niet permanent

Het enige nadeel: de ingreep is niet permanent. Na 8 tot 12 maanden herneemt de zenuw zijn functie weer volledig. “Dat weten we”, zegt Prologo, die nog verder onderzoek voert naar de wonderoplossing. “Er is een experiment bij veel meer mensen nodig om te zien of de procedure echt blijvend kan werken.”