Bakkerij Martens wint vierde Uni-K Award

Kinrooi - Bakkerij Martens uit Kinrooi heeft de Uni-K Award gewonnen. Guy Martens nam de award vrijdagavond in ontvangst in GC De Stegel in Molenbeersel en volgt daarmee fruitkwekers Albert en Christa Royakkers op. Het is al de vierde keer dat de Uni-K Award door ondernemersorganisatie Unizo in Kinrooi werd uitgereikt. Daarmee bekroont Unizo Kinrooi een unieke onderneming in de gemeente voor hun verwezenlijkingen.

Bakkerij Martens haalde het van twee andere genomineerden: Amerikaanse Stock Geelen, Serrebouw Vandendijk. Na een bedrijfsbezoek aan deze drie genomineerden bepaalde de jury de uiteindelijke winnaar. Bakkerij Martens vervoegt nu het mooie lijstje met voormalige winnaars van de Uni-K Award: Baens Afwerkingsbedrijf (2015), landbouwbedrijf Leo Henckens en Carine Snijkers (2016) en fruitkwekers Albert en Christa Royakkers (2017).

Naast de Uni-K Award was er ook nog een publieksprijs. Daarvoor konden een 220-tal aanwezigen in GC De Stegel tijdens de uitreiking stemmen. De publieksprijs ging dit jaar naar Amerikaanse Stock Geelen. Tot slot kende de jury ook nog een Spotlight Award toe. Die is voor een opmerkelijke onderneming of ondernemer die opvalt of uniek is in zijn vak. “Ditmaal is een ondernemer misschien niet het juiste woord, maar ondernemend is dat zeker wel.” De Spotlight Award ging immers naar Anita Flipkens van het Rode Kruis voor haar doorgedreven inzet om van de gemeente Kinrooi de meest hartveilige gemeente te maken. “Ze zette veel ondernemers aan om hierin te investeren, wat resulteerde in maar liefst 19 AED-toestellen in de gemeente Kinrooi”, besluit Juri De Groote, voorzitter van Unizo Kinrooi.