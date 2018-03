Opnieuw ‘Temptation’-beelden gelekt: Tim wil verleidster Cherish ten huwelijk vragen, maar dat kan pijnlijk worden

Het moet een record zijn in de geschiedenis van de menselijke beschaving. Tim is nog geen twee weken gescheiden van ‘zijn’ Deborah Leemans of hij is alweer van plan om met Cherish te trouwen, dat blijkt uit nieuwe uitgelekte beelden uit de aflevering van volgende week. Maar Cherish zei enkele dagen geleden in een YouTube-programma nog dat ze Tim heel erg vermoeiend vond.

We wagen ons alvast aan een kleine voorspelling: Tim zal nog veel krokodillentranen plengen in de komende afleveringen van ‘Temptation Island’. Uit een kort fragment uit de aflevering die volgende week bij ons op tv zal komen, blijkt dat hij er nu rotsvast van overtuigd is dat Cherish de ware is voor hem.

“Sorry, deze meid geef ik echt niet op. Echt niet. Ik kan je één ding beloven. Dat beloof ik je nu plechtig op mijn communiehartje. Ik ga Chery gelukkig maken. Ik ga hier niet meer mee wachten, ik ben 30 jaar”, zo vertrouwt Tim een van de verleidsters toe.

‘No girls allowed except… Cherish Van Der Sluis’ dan maar? Zo snel zal het ook niet gaan. Die laatste werd door Nederlandse Youtubers echter aan de leugendetector gehangen en kreeg van verleidster Inge de vraag: “Wat dacht je toen we die vier mannen daar op het strand zag staan?”

“Moet ik dat echt zeggen?”, vraagt Cherish bijna bedeesd, waarna ze de vraag beantwoordt met: “Mag ik naar huis.” Inge lacht: “Ik denk dat we dat allemaal wel zo’n beetje hadden.” Gevraagd naar haar mening over het gehuil van Tim voor Deborah klinkt het na en diepe zucht en een instemmende ‘ja’ wanneer Inge het vermoeiend noemt: “Daar knap je wel op af.”