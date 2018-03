Marianne Vos vindt rijden over de tramsporen te gevaarlijk

In de vierde wereldbekerwedstrijd van het seizoen tussen Brugge en De Panne staat opmerkelijk de top vier van de huidige tussenstand niet aan de start. Niet leider Katarzyna Niewiadoma maar ook niet wereldkampioene Chantal Blaak, Marianne Vos en Anna van der Breggen. De drukke wereldbekerkalender kan een oorzaak zijn – vorige zondag werd de Trofeo Bina gereden en zondag staat Gent-Wevelgem op het programma – maar Marianne Vos gaf wel een andere reden aan om niet te starten.

Omdat de rensters over de niet ongevaarlijke tramsporen dienden te rijden in de kustgemeente, dit in regenachtige omstandigheden, besloot de meervoudige olympische en wereldkampioene geen risico te nemen en besloot ze om de nieuwe wereldbekermanche in laatste instantie te schrappen.