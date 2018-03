Fel debat in Kamer over F-16-dossier: “We beslissen pas zodra alles duidelijk is”

Tijdens het vragenuur in de Kamer heeft premier Charles Michel (MR) talrijke vragen over het F-16-dossier voorgeschoteld gekregen. De oppositiepartijen gingen fel tekeer en eisen transparantie en daadkracht. De premier vraagt om geduld. “We wachten met beslissingen nemen tot er duidelijkheid is over wie wat wist.”

De regering wil de F-16’s vervangen omdat ze versleten dreigen te geraken en heeft daarvoor een aanbestedingsprocedure lopen. Vanaf 2023 zouden de eerste al uit roulatie moeten. Uit een rapport van vliegtuigbouwer Lockheed Martin dat deze week bekend raakte, blijkt echter dat de F-16’s nog enkele jaren langer kunnen vliegen.

Mensen binnen het leger lijken het rapport, dat bij oppositiepartij SP.A belandde, achtergehouden te hebben voor minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). Een externe en interne audit moet duidelijkheid brengen.

Transparantie

De vraag die de volksvertegenwoordigers in de Kamer zich stellen, is hoe het mogelijk is dat Vandeput niet op de hoogte was. Ze vuurden donderdagnamiddag tal van vragen af op premier Charles Michel (MR). “De burger eist en verdient transparantie”, zei SP.A’er Dirk Vandermaelen. Eenzelfde boodschap bij Veli Yüksel van CD&V. “De burgers hebben recht op transparantie. Wat met onze luchtcapaciteit, wat met onze veiligheid, wat met onze budgetten? Waarom zijn de openstaande vragen hierover niet beantwoord?’”

Kristof Calvo van Groen roept op tot actie. “U bent afwezig in de dossiers over de F-16’s, premier. U bent er niet. U wacht op wat N-VA gaat doen. We moeten nu ingrijpen en orde op zaken stellen bij Defensie. Een minister die vleugellam is, kan dat niet. De belastingbetaler verdient niet dat u zo met zijn geld omgaat.”

Ongefundeerde lynchpartij

“Elke steen moet omgedraaid worden”, zei Karolien Grosemans (N-VA). “Onze democratie heeft recht op antwoorden. Er zijn hier mensen die oproepen tot een ongefundeerde lynchpartij. Daar zijn wij geen voorstander van.”

De meningen zijn verdeeld over wat nu moet gebeuren: meteen ingrijpen of niet. De premier vraagt geduld. “Wij zullen geen beslissingen nemen zolang wij niet over alle informatie beschikken”, zei hij. “Ik weet dat sommigen heel snel actie willen ondernemen, maar de ervaring leert dat het altijd beter is om eerst alle informatie te verzamelen en dan pas te handelen. Wij moeten weten wie over welke informatie beschikte en waarom bepaalde informatie niet werd meegedeeld.”