Quick-Step Floors heeft selectie voor E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem rond

Brussel - Vorig jaar eindigde Philippe Gilbert als tweede in E3 Harelbeke na Greg Van Avermaet. Vrijdag doet de renner van Quick-Step Floors een nieuwe gooi naar de zege in de WorldTourklassieker. Twee dagen later is Gilbert er eveneens bij in Gent-Wevelgem.

Naast Gilbert rijden ook Tim Declercq, Yves Lampaert, de Fransman Florian Sénéchal, de Tsjech Zdenek Stybar en de Nederlander Niki Terpstra de dubbel. Iljo Keisse start in E3 Harelbeke en wordt in de kern voor zondag vervangen door de Italiaanse sprintbom Elia Viviani.

“E3 Harelbeke is een van de zwaarste wedstrijden in de wereld, maar een zonder geheimen. De ploegtactiek zal een grote rol spelen”, zegt ploegleider Tom Steels. “De voorbije maanden hebben we hard gewerkt om in de best mogelijke conditie te zijn voor deze belangrijke periode van het jaar. We willen er staan, niet alleen omdat het een goeie voorbereiding is op de Ronde, maaar ook omdat het een heel belangrijke en mooie race is.”

Steels blikt ook vooruit naar zondag. “Gent-Wevelgem wordt in principe beslist op de Kemmelberg. Maar misschien valt de beslissing al vroeger, na 50 km. Iedereen zal naar ons kijken want wij hebben opties in elk scenario. We mikken op een goed resultaat maar we houden onze kaarten dicht tegen de borst.”