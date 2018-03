Albanese dievenbende kreeg tot 42 maanden cel voor verschillende inbraken

Wellen / Borgloon - De rechter veroordeelde elf Albanezen die over heel België inbraken pleegden tot celstraffen tussen 30 en 42 maanden. Zo braken ze binnen in huizen in Wellen en Borgloon maar ook in het Vlaams-Brabantse Bierbeek hingen ze rond, alsook in Luik. Zeven mannen kregen hun straf met uitstel.

De mannen werden staande gehouden toen ze in april 2017 gecontroleerd werden in Zaventem. Een gestolen laptop in hun auto maakte duidelijk dat de mannen hier niet enkel werk zochten maar ook op dievenpad ...