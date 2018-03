Kim Kardashian promoot meest bizarre schoen van Kanye West

Net nu we eraan gewend waren dat alles wat lelijk is, opnieuw het modebeeld haalt, brengt Kanye West de teenslippers met een hakje terug. Dat leest u goed: Kanye doet de stunt van Rihanna vorig jaar nog eens over.

Het antwoord op de vraag ‘Wie wil zoiets nu dragen?” laat zich raden: Kim Kardashian, de vrouw van Kanye West, werd al gespot met de slippers uit de nieuwe Yeezy-collectie die West ontwerpt voor Adidas. Kim werd gespot in de bizarre slippers, die ze combineerde met een strakke zwarte short, een koersbroek zo u wil, in Los Angeles. Kardashian is al twee seizoenen op rij het uithangbord van Yeezy: Kanye maakt gretig gebruik van haar 100 miljoen volgers op sociale media om zijn collecties te promoten.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Kanye is niet de eerste die een lans breekt voor de flipflops met een hak: vorig jaar zette Rihanna al een hakje onder een paar flipflops voor haar ‘Fenty’-collectie in samenwerking met Puma. Haar fans hadden toen heel wat kritiek op de ‘lelijke’ slippers.

Misschien toch nog maar wat muziek maken in plaats van schoenen, Kanye?