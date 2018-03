Antwerpenaar (76) krijgt 6 maanden cel voor ontkennen van holocaust: “Gaskamers waren mythe”

De Mechelse correctionele rechtbank heeft Antwerpenaar Siegfried Verbeke veroordeeld tot een celstraf van zes maanden wegens negationisme, het ontkennen van de Holocaust. Het was niet de eerste keer dat de ondertussen 76-jarige man voor zo’n feiten werd veroordeeld.

De zaak draaide om een dvd die Verbeke naar de directie van Kazerne Dossin in Mechelen, het Memoriaal en Museum voor de Holocaust en Mensenrechten, stuurde. De dvd begon met de niet mis te verstane woorden dat de genocide in de gaskamers van het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau ongeloofwaardig was. Er werd onder meer gezegd dat de gaskamers veel te klein waren om zoveel Joden om te brengen en dat alles een mythe was.

“Verbeke is ervan overtuigd dat het een verzinsel is dat de gaskamers dienden om Joden uit te roeien. Volgens hem zijn de slachtoffers vooral gestorven door ziektes en epidemieën en niet door gaskamers”, zei aanklager Philippe Van Ingelgem.

Verbeke drong evenwel aan op de vrijspraak. Volgens zijn raadsman stuurde hij de dvd op met de bedoeling om antwoorden te krijgen op zijn vragen. “Hij heeft niemand willen schaden. Bovendien is de dvd niet bekeken door de mensen van het museum maar door de politie. Is er sprake van verspreiding als de bestemming de beelden niet bekijkt?”, stelde advocaat Frank Scheerlinck.

Rechter Suzy Vanhoonacker was van oordeel dat Verbeke wèl in de fout is gegaan en achtte hem over de ganse lijn schuldig.