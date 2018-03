Rus Artem Ovechkin heeft beste klimmersbenen in Ronde van Langkawi

De Rus Artem Ovechkin (Terengganu Cycling Team) heeft donderdag de vijfde etappe in de wielerronde van Langkawi (2.BC) op zijn naam geschreven. Hij mocht na afloop de leiderstrui aantrekken in Maleisië.

De 31-jarige Ovechkin, tweevoudig nationaal kampioen tijdrijden, haalde het na een rit over 169,4 km met start in Bentong en een aankomst bergop in Cameron Highlands. Aan de streep had de Rus 28 seconden voorsprong op de Australiër Benjamin Dyball. De Eritreeër Amanuel Gebreigzabhier werd op 55 seconden derde.

In het klassement lost Ovechkin de Canadees Adam de Vos af als leider.

Morgen wacht het peloton een vlakke rit over 108,5 km tussen Tapah en Tanjun Malim. De Ronde van Langkawi is toe aan de 23e editie en duurt nog tot zondag. Er nemen geen Belgische renners deel. Vorig jaar ging de eindzege naar de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons.