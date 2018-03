Parlementsvoorzitter Peumans stuurt vlammende brief naar partijgenoot Weyts (N-VA)

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans heeft zijn partijgenoot en minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een vlammende brief gestuurd. In die brief, die Belga kon inkijken, noemt Peumans het “volstrekt onaanvaardbaar en een minister onwaardig” dat Weyts het antwoord op een schriftelijke vraag van CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer op voorhand zou hebben doorgespeeld aan partijgenoot Luc Bungeneers. Minister Weyts betwist echter die weergave van de feiten. Hij zegt dat De Lijn in de fout is gegaan en reageert “verbaasd” op de forse reprimande van Peumans.

Waar gaat het over? Vlaams parlementslid Orry Van den Wauwer (CD&V) had in januari aan minister Weyts een schriftelijke vraag gesteld over het proefproject met supertrams in Antwerpen.

Maar nog voor Van de Wauwer van Weyts een antwoord had gekregen op die vraag, bleek dat Luc Bungeneers, N-VA-districtsburgemeester in Merksem, al over dat antwoord van de minister beschikte en die informatie had gebruikt als antwoord op een vraag van raadslid Tristan Faes (PVDA).

“Deze handelswijze is, ongeacht de motivering die eraan ten grondslag ligt, volstrekt onaanvaardbaar en een minister onwaardig”, schrijft parlementsvoorzitter Jan Peumans op 5 maart in een vlammende brief aan Weyts. Volgens Peumans getuigt het van “weinig respect” en gaat het om een “flagrante inbreuk” op de afspraken met het parlement.

Geduld op?

Het is niet de eerste keer dat Peumans minister Weyts op de vingers tikt. Maar uit de laatste brief blijkt nu dat het geduld van Peumans op is. “Geen enkele inbreuk kan en zal nog worden getolereerd”, klinkt het streng.

Maar minister Weyts betwist de voorstelling die Peumans maakt. In een antwoordbrief van 19 maart zegt Weyts dat Luc Bungeneers zelf de informatie had opgevraagd bij De Lijn in Antwerpen en dat die hem het antwoord van de minister op de schriftelijke vraag van Van de Wauwer heeft bezorgd. Het klopt dus niet dat Weyts zelf het antwoord heeft doorgespeeld aan Bungeneers.

Weyts erkent wel dat de kwestie “niet voor herhaling vatbaar is” en hij heeft De Lijn daarom ook “de nodige instructies gegeven”.

“Verbaasd”

De minister is niet opgezet met de vingertik van Peumans. In zijn antwoord aan de parlementsvoorzitter staat: “Ik was dan ook enigszins verbaasd over de straffe gevolgtrekking in uw schrijven met betrekking tot de waardigheid waarmee ik mijn ambt uitoefen. Zeker nu blijkt dat in deze noch mijn kabinet, noch ikzelf betrokken partij zijn”.

Volgens parlementslid Orry Van den Wauwer gaat Weyts toch niet helemaal vrijuit in de hele kwestie. “Het klopt misschien dat de minister het antwoord niet heeft doorgespeeld, maar het antwoord dat hij aan mij bezorgde, is wel gecensureerd”, zegt hij.

“Terwijl ik een heel ingekort antwoord heb gekregen, staat in het antwoord van Bungeneers veel meer gedetailleerde en ook andere informatie. Er is op het kabinet duidelijk geknipt in het antwoord dat De Lijn had bezorgd. Dat staat zwart op wit en is wél de verantwoordelijkheid van de minister”, aldus Van de Wauwer. Het sterkt de CD&V’er in zijn vermoeden dat het antwoord van de minister op sommige andere vragen ook “om politieke redenen algemeen en nietszeggend wordt gehouden”.