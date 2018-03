Engelse bondscoach vreest Rode Duivels op WK: “België is een team dat naar zijn piek toegroeit”

Brussel - Gareth Southgate is eind juni met Engeland de derde tegenstander van België op het WK. Op de website van de Wereldvoetbalbond FIFA blikt de bondscoach van de Three Lions donderdag vooruit naar de komende wereldbeker.

Engeland en België treffen elkaar op 28 juni in Kaliningrad op de derde speeldag in groep G. Southgate zegt de kwaliteiten van de Rode Duivels, van wie een groot deel in de Premier League uitkomt, goed te kunnen inschatten.

“Hun individuele sterke en zwakke punten zullen voor ons geen verrassing zijn”, legt Southgate uit. “Dit is een ploeg die al een hele tijd samen is. Op het WK in Brazilië hebben ze een mooi parcours afgelegd (kwartfinale, red) en ze beschikken over heel wat spelers met vijftig caps of meer. Het is in principe dus een team dat naar zijn piek toegroeit.”

De Engelsen openen hun toernooi op 18 juni in Volgograd tegen Tunesië. Dat was ook de tegenstander toen Southgate in 1998 zijn WK-debuut maakte in Frankrijk. “Dat is een mooie symmetrie”, lacht de oud-verdediger. “De Tunesiërs moeten een zwaar parcours afleggen in de Afrikaanse kwalificaties want de tegenstand is heel sterk en ze spelen in kleine groepen waarin weinig ruimte voor foutjes is. Het is een opwindend elftal met enkele spelers die op instinct spelen en in staat zijn tegen elke tegenstander te scoren.”

De tweede groepsmatch speelt Engeland op 24 juni in Nizhny Novgorod tegen Panama. “We hebben geleerd dat het een ploeg is met een ongelofelijke spirit. Hun weg naar de kwalificatie leest als een fantastisch verhaal. De energie spat van het elftal. De organisatie staat er en ze zullen vol hoop en optimisme aan de start verschijnen. Het is een gevaarlijke tegenstander voor elke ploeg”, besluit de Engelse bondscoach.