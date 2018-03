Denemarken wil 70 km muur met Duitsland tegen varkenspest

Denemarken wil een 70 kilometer lange afsluiting langs zijn grens met Duitsland bouwen in een poging de Afrikaanse varkenspest te bedwingen. De afsluiting is ontworpen om wilde zwijnen en everzwijnen buiten te houden, die drager van de zeer besmettelijke virusziekte kunnen zijn. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen, maar is wel dodelijk voor varkens. De besmetting komt voor in Oost-Europa en werd onlangs gemeld in Tsjechië. Een besmetting van de Deense varkenspopulatie zou grote economische gevolgen hebben voor het land.