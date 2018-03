Datovoc pakt uit met Mouha

Liesbeth Mouha (35) is de eerste aanwinst van Datovoc Tongeren met het oog op volgend seizoen. Na vele jaren keert ze terug naar de club waarmee ze vele prijzen pakte en ook verschillende Europese successen boekte.

In het buitenland was Mouha actief bij Vicenza, Napoli en Palma de Mallorca. Na haar carrière in de zaal richtte de Tongerse zich op het beachvolley. Aan de zijde van Liesbet van Breedam eindigde ze op de Olympische Spelen van Peking knap op de negende plaats. Nadien ging ze in zee met Katrien Gielen, maar aan dat verhaal maakte Mouha in september 2017 zelf een einde. “Met Liesbeth halen we een speelster met veel ervaring, inzicht, fysieke kracht, lengte en een uitmuntende mentaliteit binnen”, jubelt Datovoc-manager Pieter Walbers. “Wij hopen dat ze die kwaliteiten kan overbrengen op de rest van onze jonge groep.” Nog dit: Katrien Gielen tekende inmiddels bij Jaraco As. De Limburgse derby’s in Liga A krijgen zo volgend seizoen wat extra kruiding.