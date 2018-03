“Is dat een wasmand?” Lachen met nieuw accessoire van Gucci

Normcore is nog altijd in de mode. Vorig jaar pakte Balenciaga uit met een handtas die op een Ikea-tas leek, deze keer is het de beurt aan het Italiaanse modemerk Gucci. Dat heeft een rubberen tas in de zomercollectie die volgens velen op een wasmand lijkt, al ligt de prijs net iets hoger.

De rubberen tassen komen in verschillende kleuren: rood, mosterdgeel, poederroze en zwart. Ze hebben uitgesneden handvatten en op elke creatie staat de merknaam in reliëf gedrukt. Volgens de ‘fashion police’ op sociale media lijken ze op goedkope wasmanden, alleen betaal je voor deze accessoires 750 (!) euro per stuk.

Sarcasme troef

Gucci stelde de tassen voor tijdens de Milanese modeweek in september, maar vanaf nu zijn ze verkrijgbaar in de (online) winkels van het modehuis. Veel reacties op de tas zijn van sarcastische aard. “Eindelijk, een wasmand waar je Gucci-kleren in kan doen”, reageert iemand. “Ik heb werkelijk overal gekeken voor een leuke wasmand - dit is precies wat ik zoek”, staat er nog te lezen. Ook over de prijs wordt er geschreven. “Dit lijkt op een zak van twee euro die je gebruikt om vuilnis op te halen. Wat triest.”

Overprijsde winkeltassen

Het modehuis is niet het enige dat uitpakt met een tas die je misschien wel terugvindt in je eigen berging en in de supermarkt slechts enkele centjes kost. Vorig jaar veroverde het Franse label Balenciaga het internet met een designerversie van de Frakta-tas van bij Ikea ter waarde van 2.000 euro. Céline pakte uit met een transparant plastiekzakje met de merknaam erop in zwarte letters. Kostprijs: 480 euro.