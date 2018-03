Dit zijn de meest invloedrijke stylisten (én hun klanten)

Naar jaarlijkse gewoonte heeft The Hollywood Reporter opnieuw de meest invloedrijke stylisten ter wereld verkozen. Kate Young, de styliste die Margot Robbie, Selena Gomez en Nathalie Portman tot haar vaste klanten mag rekenen, sleepte al voor de derde keer deze prestigieuze titel in de wacht. Ook in 2012 en 2016 rijfde ze deze prijs binnen.

Het tijdschrift The Hollywood Reporter publiceerde naar jaarlijkse gewoonte opnieuw een lijst met de 25 meest invloedrijke stylisten ter wereld. Kate Young ging met de absolute hoofdprijs lopen. Voor haar is dit echter geen vuurdoop, want in 2012 en 2016 ging ze ook al met de prestigieuze titel op de loop.

Het tijdschrift verklaarde hun keuze als volgt: "Kate Young slaagde er in 2018 met haar stylings in om maar liefst 1,3 biljoen keer in de media te verschijnen en één haar belangrijkste klanten slaagde er dit jaar in om het nieuwe gezicht van Chanel te worden."

1. Kate Young met Margot Robbie, Selena Gomez, Nathalie Portman, Sienna Miller, Michelle Wiliams en Dakota Johnson in haar klantenbestand

2. Elizabeth Saltzman met Ronan Saoirse en Gwyneth Paltrow in haar klantenbestand

3. Samantha McMillen met Elle Fanning, Dakota Fanning, Daisy Ridley, Ashley Judd, Brie Larson in haar klantenbestand

4. Elisabeht Stewart met Gal Gadot, Viola Davis, Cate Blanchett en Jessica Chastain in haar klantenbestand

5. Julia von Boehm met Nicole Kidman als voornaamste klant

6. Ilaria Urbinati (Armie Hammer, Dwayne Johnson, Donald Glover en Shailene Woodley)

7. Micaela Erlanger (Meryl Streep, Lupita Nyong'o en Diane Kruger)

8. Karla Welch (Sarah Paulson, Justin Bieber, Elisabeth Moss en Demi Moore)

9. Cristina Ehrlich (Greta Gerwig, Allison Williams en Laura Dern)

10. Jill Lincoln and Jordan Johnson (Jennifer Lawrence, Jennifer Garner en Kiernan Shipka)