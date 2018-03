Trump bedreigt ex-vicepresident Biden: “Hij zou huilen als ik hem aanval”

De ruzie tussen Donald Trump en Joe Biden, de gewezen vicepresident van Barack Obama, is aan het ontaarden. Biden had gezegd dat hij Trump in elkaar zou slaan als ze samen op school hadden gezeten, maar de Amerikaanse president heeft nu verkondigd dat hij dat gevecht moeiteloos zou winnen.

Aanleiding voor de rel was een toespraak van Joe Biden, die onder het bewind van Barack Obama diens vicepresident was, voor de studenten van de universiteit van Miami. Hij had het er rechtuit over Trump. “Een man die uiteindelijk onze leider is geworden, zei dat hij vrouwen eender wanneer mag vastgrijpen en dat ze het dan nog graag zouden hebben ook”, zei Biden er. “Iemand heeft me gevraagd of ik een debat wilde voeren met deze man. Neen, zei ik, als we samen op school hadden gezeten, zou ik hem achter de sportzaal in elkaar geslagen hebben. Geloof me: ik ben in veel kleedkamers geweest in mijn leven. Ik ben een vrij goede atleet. Diegene die uitspraken deed zoals onze leider, was gewoonlijk de dikste en lelijkste klootzak in de ruimte.”

Snel gereageerd

Via zijn favoriete communicatiekanaal heeft Donald Trump snel gereageerd op de uitspraken van Biden. “Die gekke Joe Biden probeert de stoere jongen uit te hangen”, schrijft hij op Twitter. “Maar eigenlijk is hij zowel fysiek als mentaal zwak. En toch bedreigt hij me met fysiek geweld. Hij kent me niet, maar hij zou snel en hard de grond op gaan. En dan nog huilen. Bedreig geen mensen, Joe.”

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 maart 2018

Aanranding

Biden gaf de toespraak trouwens tijdens een evenement dat de cultuur van seksuele aanrandingen voor eens en voor altijd wil veranderen. “Seksueel misbruik draait meer rond macht en dat tonen dan om seks”, zei hij. “En het is niet alleen aan de mannen om daar verandering in te brengen. Uit studies blijkt dat 95 procent van de jonge vrouwen die misbruikt worden dat het eerst vertellen aan een kamergenoot of vriend(in). Maar dat is niet genoeg: je moet je informeren over welke faciliteiten er zijn en er gebruik van maken.”