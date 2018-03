Eyecatcher uit de jaren negentig maakt comeback: hier is de opblaasbare rugzak

Wie als kind opgroeide in de jaren negentig herkent hem ongetwijfeld nog. De opblaasbare handtas was toen het absolute hebbeding dat op elke speelplaats in het oog sprong. Nu heeft ontwerpster Mary Katrantzou dit accessoire nieuw leven ingeblazen. De opblaasbare handtas markeert samen met een aantal andere accessoires een nineties revival.

Wie dol is op spullen uit de jaren negentig kan dit voorjaar zijn hartje ophalen. Na de haarspeldjes, de crunchies en de foute Buffalo's is nu ook de opblaasbare rugzak opnieuw van stal gehaald. Dat gebeurde door de Brits-Griekse ontwerpster Mary Katrantzou, die in Londen gevestigd is.

Aan de opblaasbare rugzakjes van de ontwerpster hangt wel een stevig prijskaartje vast. Zo kost het tasje met de roze flamingo € 419 en het tasje met de walvis € 455.