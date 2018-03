Telenet geeft vijf tips voor een beter wifi-signaal

Eerder deze week raakte bekend dat Telenet voortaan gratis “wifi-boosters” gaat uitlenen aan klanten wiens wifi-signaal niet hun hele woning dekt. Maar vaak kunnen simpele huis-tuin-en-keuken-oplossingen al veel soelaas bieden.

Met zo’n wifibooster wordt het wifi-bereik via het elektriciteitsnet uitgebreid. De eerste is gratis te leen, wie een nog een tweede booster wil, moet daarvoor wel 2 euro per maand betalen. Voor je een booster in je netwerk plaatst, kan het de moeite zijn om deze tips even ter harte te nemen.

1. Vermijd stoorzenders en plaats je modem zo centraal mogelijk

“Wifi werkt via radiogolven die uitgestuurd worden door je modem. Die golven kunnen verstoord worden door externe factoren. Isolatie, beton, glas, metaal, deuren, ... hebben een invloed op de wifi-verbinding”, zegt de internetspecialist van Telenet, Stijn Eulaerts. “Bij nieuwbouw of grote verbouwingen is het dan ook belangrijk om de modem zo centraal mogelijk in het huis te plaatsen, zodat de radiogolven zo min mogelijk gehinderd worden.”

2. Voorzie voldoende ethernetcontacten

Ga je bouwen of verbouwen? Voorzie dan overal waar je internet wilt een ethernetcontact. Net zoals je alle ruimtes van elektriciteit voorziet van een stopcontact. Voor ‘vaste’ apparaten, zoals een spelconsole, een smart-tv of een desktopcomputer, ben je vaak beter af met een verbinding over ethernet. Zo heb je voor een spelconsole baat bij een hyperstabiele verbinding, een smart-tv die dicht tegen de muur hangt zal veelal geen al te sterk signaal ontvangen etc.

Bovendien hou je zo meer ruimte op je draadloos netwerk over voor andere apparaten.

3. Impact van andere apparaten

Aangezien de bandbreedte van de wifi-verbinding verdeeld wordt onder het aantal aangesloten toestellen, werkt de wifi trager wanneer er meerdere toestellen verbonden zijn. Bovendien is een groep maar zo sterk als zijn zwakste schakel, en dat is bij wifi-apparaten niet anders. Stijn Eulaerts: “Hoe ouder de apparaten, hoe trager de verbinding. Een iPad van vijf jaar oud kan een negatieve impact hebben op de kwaliteit van het signaal, waardoor je minder snel kan surfen met je gloednieuwe smartphone.”

4. Overal internet

Mensen willen overal in huis internet. De beste oplossing hiervoor is een centraal access point of een ‘wifibooster’. Het eerste apparaat gaat via een ethernetkabel het netwerk versterken, terwijl het tweede via het elektriciteitsnet werkt. Let wel goed op als je zo’n wifiversterker koopt. Sommige soorten kunnen het initiële signaal zodanig verstoren dat het probleem net groter wordt. Nog een tip: stop deze versterkers altijd rechtstreeks in het stopcontact, niet in een stekkerdoos!

5. Hoe dichter, hoe sterker het signaal

“De afstand tussen je smartphone of slim koffiezetapparaat en de modem, access point of wifibooster blijft natuurlijk belangrijk. De snelste en meest stabiele verbinding zal je altijd bereiken dichtbij je modem, access point of wifibooster. Hoe dichter bij die toestellen, hoe sterker het signaal, benadrukt Telenet-internetspecialist Stijn Eulaerts. Handig is dat een booster eenvoudig verplaatst kan worden en bijvoorbeeld overdag op het terras en ’s avonds in de slaapkamer gebruikt kan worden.