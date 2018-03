Modeblogster Chiara Ferragni bevallen van eerste kindje

De Italiaanse modeblogster Chiara Ferragni, oprichtster van The Blonde Salad, is bevallen van haar eerste kindje. Dat heuglijke nieuws maakte ze zelf bekend met een ontroerend kiekje op Instagram.

De blonde blogster en haar verloofde, de Italiaanse rapper Federico ‘Fedez’ Leonardo Lucia, mochten afgelopen maandag een zoontje in hun armen sluiten. Dat luistert naar de naam Leoncino. “Op 19 maart 2018 is onze Leoncino geboren”, schreef de fashionista dinsdag dag bij een foto in het ziekenhuis. Daarop is ze te zien met de kleine jongen in haar armen, terwijl haar toekomstige man haar een kus geeft.

Eind oktober kondigde Chiara haar zwangerschap aan met een foto waarop zij en haar man 'Mommy' en 'Daddy'-kroontjes droegen. De voorbije maanden volgden veel verliefde foto’s, inclusief babybuik. In mei vorig jaar kwam er al heuglijk nieuws: toen maakte het koppel hun trouwplannen bekend.