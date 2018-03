Music4Kids neemt kinderen mee op ontdekkingstocht door magisch muzikaal museum

Peer - Zondag 18 maart organiseerde de Koninklijke Harmonie van Peer haar tweejaarlijks kinderconcert Music4Kids in het BICC 't Poorthuis. Museumgids Modest M nam het (kinder)publiek op een betoverende ontdekkingstocht door zijn magisch muzikaal museum.

Music4Kids is een belevingsconcert op maat voor kinderen vanaf 4 jaar. Dit jaar bezochten de kinderen het magisch muzikaal museum van de verstrooide museumgids Modest M. In zijn speciale museum kan je schilderijen niet alleen zien, maar ze ook horen en beleven. Samen met Modest M en zijn aanwijslampje kwam het jeugdige publiek meer te weten over de schilderijen in de dierenzaal, de sprookjeszaal, de vakantiezaal en de ‘doe-het-zelfzaal’. De kinderen ontvingen bij het binnenkomen ook een leuk vingerlampje dat ze tijdens het concert mochten gebruiken. Er werd volop gedanst, geklapt en gelachen. En er zat zelfs een paard in het orkest! Na de voorstelling mocht het jonge volkje zelf op het podium klauteren en de instrumenten uittesten. Dat was een groot succes!