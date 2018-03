Ziek worden in het vliegtuig? Niet als je dit zitje kiest

Als je op het vliegtuig voor een zitje aan het raam kiest, is de kans het kleinst dat een zieke passagier je besmet. Dat suggereert een studie aan de universiteit van Florida, verschenen in het wetenschappelijk vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Het kiezen van een stoel bij het raam - en blijven zitten tijdens de vlucht - minimaliseert de kansen om in contact te komen met een zieke passagier. Bij mensen die aan het gangpad zitten daarentegen, is het risico groter omdat ze sneller met andere mensen in contact kunnen komen (andere reizigers, het boordpersoneel) die al ziek zijn. Daardoor stijgt hun kans op besmetting.

Bewegingen

Om tot die conclusie te komen, namen de onderzoekers tien binnenlandse vluchten met een vluchtduur tussen de drie en vijf uur. Tijdens de reizen hielden ze de bewegingen van het boordpersoneel en passagier nauwlettend in het oog. Dankzij de bewegingspatronen van de mensen in het vliegtuig en de kennis van hoe ziektes zich verspreiden, waren de onderzoekers in staat om ziektetransmissiemodellen te maken.

Elf mensen

Daaruit blijkt dat de elf mensen die het dichtst bij een zieke passagier zitten de meeste kans maken om ook ziek te worden. Het gaat over de twee anderen mensen in hun rij, de drie passagiers in de rijen voor en achter hen en de drie passagiers in deze rijen aan de andere kant van het gangpad. Buiten deze straal hebben mensen in zitjes aan het raam het laagste risico op besmetting. De vorsers schrijven ook nog dat een zieke passagier hoogstens twee andere reizigers zal infecteren, terwijl een bemanningslid vier of vijf mensen zou kunnen besmetten omdat ze zich veel meer verplaatsen in de cabine.