Karen ligt twee jaar na aanslagen nog steeds in ziekenhuis: “Geen enkele politicus is me komen bezoeken”

Toen Karen Northshield op 22 maart 2016 in de rij stond te wachten op de luchthaven van Zaventem, wist ze niet dat haar leven voor altijd zou veranderen toen er in haar buurt plots een bom afging. De Belgisch-Amerikaanse vrouw raakte zwaargewond en niemand dacht dat ze het ging halen. Karen overleefde de nachtmerrie, maar verblijft na twee jaar nog steeds in het ziekenhuis. “Ik heb iets meer kracht dan vorig jaar, maar op medisch vlak is er niet veel veranderd.”

Karen Northshield weet nog perfect wat er zich die noodlottige dag in maart afspeelde toen ze wilde inchecken op de luchthaven van Zaventem. Ze was op weg naar de Verenigde Staten, maar haar plannen werden ruw verstoord toen er vlakbij de rij waarin ze stond aan te schuiven een bom ontplofte. “Ik kan die dag niet vergeten”, vertelt ze donderdag in Terzake. “Er zijn een aantal verwondingen waarmee ik de rest van mijn leven moet leren leven.”

De maag van de jonge vrouw is weg, ze verloor haar linkerbeen in de explosie, heeft gehoorverlies en oorsuizingen en mist een deel van haar heup. Ze voelt zich daarenboven in de steek gelaten door de overheid, die volgens haar amper praktische en financiële steun geeft aan de slachtoffers. “Geen mens van de overheid, geen politicus heeft mij uit vrije wil een bezoek gebracht.”

Toen premier Michel haar bezocht, was dat omdat ze hem zelf had uitgenodigd, maar daar heeft ze ondertussen spijt van “want hij zei dat hij niets voor mij kon doen”. Karen had ook graag de koningin gezien, een wens die woensdagmiddag in vervulling ging toen het koninklijke echtpaar haar een bezoek bracht in het ziekenhuis.

Karen is niet de enige die zich in de steek voelt gelaten: Katarina verloor haar moeder in de aanslagen, maar heeft constant het gevoel dat ze zich “moet verantwoorden bij controleartsen en verzekeringen”. Door de traumatische ervaringen en het verlies, heeft ze nu een ‘secundaire’ PTSS. De posttraumatische stressstoornis sleept al twee jaar aan en hoewel Katarina elke dag mentaal worstelt, draagt ze geen uiterlijke kenmerken van de stoornis.

Katarina in Pano: “De verzekeringen stelden alles in vraag, het was onmenselijk” Video: VRT/Pano

Petra kampt met een enorm schuldgevoel door de traumatische ervaring, omdat ze zich afvraagt waarom zij het heeft overleefd, terwijl talloze anderen gewond raakten of gestorven zijn. “Ik ben bang dat mensen denken dat ik overdrijf. Maar ik overdrijf niet”, vertelt ze in Pano. “In zekere zin ben ik ook een slachtoffer. Maar ik denk dat de maatschappij dat niet zo ziet.”

Veel personen met PTSS, zoals Petra, kampen met een schuldgevoel Video: VRT/Pano

Ook politieagenten die dag op Zaventem waren hebben het niet makkelijk. Agente Loes heeft lange tijd het gevoel gehad dat ze niet genoeg heeft gedaan, maar kon haar hart niet luchten bij het stressteam van de federale politie. Ze zocht zelf hulp om haar PTSS te bestrijden en aan te proberen aan haar angsten en frustraties te werken.

“Ik heb heel lang het gevoel gehad dat ik niet genoeg heb gedaan”, vertelt agente Loes in Pano Video: VRT/Pano

Het volledige interview met Karen Northshield, het allerlaatste slachtoffer van de aanslagen van 22 maart 2016 dat nog in het ziekenhuis ligt, wordt vanavond om 20 uur uitgezonden in Terzake op Canvas.