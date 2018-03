Final Four Euroleague met Ann Wauters en Emma Meesseman in Sopron

De Final Four van de Euroleague, Champions League van de vrouwen, wordt op 20 en 22 april in het Hongaarse Sopron afgewerkt. Ann Wauters neemt het met het Turkse Yakin Dogu tegen de thuisclub Sopron in de halve finale op. De tweede halve finale is een Russisch duel en gaat tussen het Ekaterinburg van Emma Meesseman en Europees clubkampioen Dynamo Kursk.

Ann Wauters won de Euroleague al viermaal, Emma Meesseman één keer. In de halve finales van de Eurocup Women treden vandaag twee Belgische speelsters aan. Kim Mestdagh opent met het Spaanse Salamanca vanavond in het Turkse Galatasaray Istanbul. Hind Ben Abdelkader ontvangt met het Turkse Hatay het Italiaanse Venetië. De terugwedstrijden worden op 28 (in Salamanca) en 29 maart in Venetië afgewerkt. Uitkijken of beide Belgische speelsters vandaag de poort naar de finale openen?