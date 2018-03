Politie geeft dashcambeelden vrij van zelfrijdende auto die vrouw doodrijdt

De politie van de Amerikaanse staat Arizona heeft woensdag een video vrijgegeven van het dodelijke ongeval met een zelfrijdende auto. Het autonome voertuig van de taxi-app Uber reed zondagavond een vrouw aan die de rijbaan overstak.

Op de video is te zien hoe de Uber-auto er tijdens een testrit niet in slaagt om te remmen voor de overstekende vrouw. Rafaela Vasquez (44), de bestuurster die in de auto zat om in te grijpen bij een noodgeval, merkte de voetgangster te laat op.

Elaine Herzberg werd geraakt met bijna 65 kilometer per uur. De 49-jarige vrouw werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen.