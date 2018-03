Unizo Maaseik overhandigt ondernemersprioriteiten aan politieke partijen

Maaseik - Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 heeft Unizo Maaseik op woensdag 21 maart alvast haar dossier met ondernemersprioriteiten overhandigd aan de lokale politieke partijen.

Economie is de motor van iedere gemeente en die motor wordt aangedreven door alle ondernemers, in alle sectoren, van klein naar groot, van jong tot oud. Elk van deze ondernemers die gevestigd is in onze gemeente wil het beste voor zijn onderneming. "Wij, ondernemers, vragen aan het toekomstig gemeentebestuur om een krachtig economisch beleid te voeren, want alleen op die manier kunnen wij in de beste omstandigheden functioneren", klinkt het.

"We geven aan de gemeente ook iets in de plaats. De gemeente kan op ons rekenen voor het creëren van arbeidsplaatsen, het aanbieden van producten en diensten, het voorzien van hotels, restaurants en cafés, het vrijetijdsaanbod, het financieel ondersteunen van de lokale verenigingen, het organiseren van evenementen, het aantrekken van nieuwe inwoners, bezoekers en toeristen en nog zoveel meer. Dit document is voor ons alvast een duidelijke houvast."

De 10 prioriteiten voor de ondernemers in Maaseik zijn:

1. UNIZO Maaseik ijvert naar een degelijk onthaalbeleidvoor ondernemers, investeerders en inwoners.

2. UNIZO Maaseik pleit voor het behoud en verderzetting van het project bedrijvige kern over de legislaturen heen.

3. UNIZO Maaseik wil dat er meer werkt wordt gemaakt van het samenbrengen van de drie deelkernen met acties en standpunten.

4. UNIZO Maaseik wil een duidelijke visie op het kmo-beleid en de opvolging van kmo’s in de gemeente met een parkmanagementsysteem dat actie kan genereren op de bedrijventerreinen van Maaseik.

5. UNIZO Maaseik wil de afschaffing van de nog geldende diverse pestbelastingen die Maaseik ‘rijk’ is.

6. UNIZO Maaseik ijvert voor een duidelijke visie op toeristisch, cultureel en horecavlak in de drie deelkernen.

7. UNIZO Maaseik eist een duidelijk aankoopbeleid van stad Maaseik met de nadruk op aankopen genereren in eigen gemeente.

8. UNIZO Maaseik wil een dynamische visie, actief overleg en inspraak betreffende Ruimtelijke Ordeningin Maaseik.

9. UNIZO Maaseik wenst een investering in een professionele en ondernemende ambtenarij zeker op de diensten Economie, Toerisme, Ruimtelijke Ordening, …

10. UNIZO Maaseik is vragende partij om een jaarlijkse samenkomst te realiseren met het nieuwe schepencollege om deze tien punten te realiseren.

Het volledige dossier kan u raadplegen via www.unizo.be/maaseik