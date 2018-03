Ouders en onthaalmoeder reageren nadat ex-werkneemster mishandeling filmt in kinderopvang

Lichtervelde - Een moderne kinderopvang. Elke morgen een vriendelijk onthaal. Altijd de geur van vers gekookte maaltijden voor de kleintjes. ’t Paddestoeltje in Lichtervelde leek ogenschijnlijk een zeer goede kinderopvang. Maar schijn zou kunnen bedriegen, blijkt uit een filmpje en vele nieuwe getuigenissen tegen uitbaatster Chantal V. uit Torhout.

“Ik heb Chantal V. (53) gefilmd terwijl ze een kindje brutaal eten gaf. De peuter kokhalst en spuugt het eten weer uit. Maar V. duwt het eten hardhandig met haar vingers terug in de mond”, zegt ex-medewerkster K., die de video vorige week aan de politie overhandigde.

Ook haar collega diende een klacht in omdat de praktijken die V. toepaste volgens haar niet meer van deze tijd waren. En ook heel wat ouders overwegen nu naar de politie te stappen.

“Psychologisch mishandeld”

“Ons kind werd psychologisch mishandeld”, zegt een vader van een meisje van een jaar oud.

Hij nam alvast een advocaat in de arm. “Onze dochter is totaal veranderd sinds ze daar zit. Ze evolueerde van een prachtbaby tot een huilbaby die totaal geen vooruitgang meer maakt. We dachten eerst dat het aan onszelf lag.”

Een andere moeder dacht in de eerste plaats dat ze uit beroepsmisvorming te veeleisend was voor de onthaalmoeder. Maar nu weet ze naar eigen zeggen wel beter. “Mijn dochter kwam vaak thuis met een pijnlijke en rode poep omdat V. niet vaak genoeg haar luier ververste. Ze werd niet uit haar bedje gehaald en zeker niet proper gemaakt na het eten of als ze wat melk overgaf. Toen ze nog geen vaste voeding at, kreeg ze niet voldoende melk. Dat kon ik vaststellen omdat er altijd melkpoeder in haar verzorgingstas bleef zitten. En als ze ziek was, gaf V. haar niet de medicijnen die de dokter voorschreef.”

Doodsbang van uitbaatster

Maar ook die mama durfde geen klacht in te dienen. “Ik was doodsbang dat Chantal, die zeer dominant overkwam, dit te weten zou komen en dat ze zich daarvoor zou wreken op mijn dochter.”

Kind en Gezin schorste intussen de kinderopvangplaats in afwachting van het onderzoek of de komst van een nieuwe uitbater. “Dat is hoogst uitzonderlijk. In 2017 telden we drie tijdelijke en vier definitieve schorsingen”, zegt woordvoerder Leen Du Bois.

De organisatie bevestigt ook dat er al klachten binnenliepen tegen de uitbaatster van ’t Paddestoeltje: een voor hygiëne en eentje rond de leer- en speelmogelijkheden. “We onderzochten die, maar stelden vast dat ze nooit van die aard waren om de opvang te sluiten.”

Uitbaatster Chantal V. ontkent zelf alle aantijgingen, hoewel ze vorige week een nachtje in de cel zat en voor de onderzoeksrechter werd voorgeleid.

Die liet haar uiteindelijk onder voorwaarden vrij. “Dit is een pure afrekening. Ik ben kapot van wat me overkomt en wat er allemaal over me wordt verspreid.”