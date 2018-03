Sint-Truiden - De Hasseltse strafrechter heeft donderdag drie Albanezen effectieve gevangenisstraffen opgelegd tussen 24 en 30 maanden cel voor de uitbouw van een cannabisplantage.

Op 27 oktober 2007 trof de politie 1.577 planten in eenzelfde groeistadium aan in een boerderij langs de Luikersteenweg in Engelmanshoven, Sint-Truiden. De inval kwam er na een tip en ook nadat een meeting ...