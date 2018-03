WGC Match Play - Thomas Pieters verliest zijn eerste wedstrijd in Austin

Thomas Pieters is met een nederlaag begonnen aan het World Golf Championship Match Play in het Amerikaanse Austin. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Tonny Finau.

Pieters nam nochtans een goede start. Na een bogey van Finau en een birdie van de 26-jarige Antwerpenaar stond het 2 up. De 28-jarige Finau, die in 2016 het Puerto Rico Open op zijn naam schreef, sloeg echter terug. Na birdies op de holes vijf en zeven en een bogey van Pieters op de achtste hole, waarna die op de negende hole compleet zijn afslag miste, stond het 2 up voor Finau. Op de tweede parcourshelft kon Pieters het tij niet meer keren. Hij pakte nog twee punten na twee missers van Finau, die echter twee birdies weg putte op de holes dertien en vijftien.

Pieters moet zijn tweede wedstrijd tegen de Zweed Alexander Noren, die de Amerikaan Kevin Na met 4&2 versloeg, absoluut winnen wil hij er tijdens het weekend nog bij zijn.

Een aantal toppers verloor zijn eerste wedstrijd. Zo ging de Amerikaan Dustin Johnson, de regerende kampioen en nummer één van de wereld, met 3&1 onderuit tegen de Oostenrijker Bernd Wiesberger. De Noord-Ier Rory McIlroy, winnaar in 2016 en zondag nog de beste tijdens het Arnold Palmer Invitational, kreeg een 2&1 nederlaag aangesmeerd tegen de Amerikaan Peter Uihlein.