David Goffin treft Portugees Sousa in tweede ronde Miami

David Goffin (ATP 9) speelt in de tweede ronde van het Masters 1.000 toernooi in Miami tegen de Portugees Joao Sousa (ATP 80).

Sousa haalde het woensdag met 7-6 (7/4) en 7-6 (7/4) van de Amerikaan Ryan Harrison (ATP 53). Als zevende reekshoofd hoefde Goffin in de eerste ronde niet in actie te komen. De 27-jarige Goffin en de 28-jarige Sousa stonden al vijf keer tegenover elkaar. De Luikenaar leidt met 4-1 en won ook de laatste vier ontmoetingen.

David Goffin maakt in Miami zijn comeback nadat een oogblessure hem een maand van de courts hield. Vorig jaar haalde hij in Florida de vierde ronde, in 2016 zelfs de halve finales.