Drugsafval in Nederlands-Limburg vaak niet onderzocht

Gevonden vaten met mogelijk drugsafval worden vaak niet onderzocht bij onze noorderburen. Dat stelt het Team Ondermijning Limburg van de Nederlandse politie, dat zich sinds 2014 focust op drugs in de provincie.

Limburg is, na Noord-Brabant, de favoriete plek voor drugsproducenten om hun afval te dumpen in Nederland. Dat blijkt uit recent gepubliceerde politiecijfers. Probleem is dat gevonden vaten met mogelijk drugsafval vaak niet worden onderzocht, aldus het Team Ondermijning Limburg van de politie. Onbekend is hoeveel drugs er precies wordt gedumpt.

Incompleet beeld

De Nederlands-Limburgse recherche vond afgelopen jaar 41 dumpplekken, iets meer dan het jaar ervoor (38). Maar minder dan in 2015, toen 68 plaatsen met drugsafval werden gevonden. De cijfers geven echter een incompleet beeld, stelt Theo Jacobs, rechercheur van de politie-eenheid Limburg. Niet alle dumpingen worden namelijk onderzocht. En als een vat met mogelijk drugsafval niet wordt onderzocht, wordt het niet opgenomen in de cijfers.

De cijfers kunnen dus een vertekend beeld geven, aldus Jacobs. “Het LFO, (Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen) dat onderzoek doet naar het afval in heel Nederland, bestaat uit negen man. Er is te weinig mankracht om al die vondsten te onderzoeken. Als dat niet gebeurt, kan er net zo goed motorolie of aangemengde cola in zo’n vat zitten.”

Drugsketen

Daarnaast merkt de politie op dat drugscriminelen steeds meer fasen van het productieproces voor hun rekening nemen. Anders dan voorheen, zijn ze nu namelijk ook actief bij de productie van stoffen die nodig zijn om synthetische drugs te produceren, de zogeheten ‘pre-precursoren’.

Jacobs: “Voorheen vonden we apaan, een grondstof voor amfetamine die inmiddels verboden is. Tegenwoordig vinden we apaa, een vergelijkbare grondstof voor het maken van drugs die nog niet verboden is. De keten breidt zich steeds verder uit.”