Groen wil alle contacten tussen politici en wapenlobbyisten in kaart brengen

Naar aanleiding van de affaire met het F-16-vervangingsdossier legt Groen opnieuw het “transparantieregister” op tafel, waarin alle contacten tussen wapenlobbyisten en politici verplicht worden geregistreerd. Dat kondigt Kamerlid Wouter De Vriendt donderdag aan in De Ochtend. De partij legde het wetsvoorstel vorig jaar al eens voor, maar ving toen bot.

Groen is bijzonder ontstemd over de gebeurtenissen in het F-16-dossier. “Wat we zien is een complot van generaals die aan politiek willen doen, dingen in de doofpot stoppen en naar hun hand zetten. Ze zijn er blijkbaar in geslaagd om de minister te overvleugelen. Dat is bijzonder kwalijk, want ze spelen met ons belastinggeld om hun favoriete speelgoed te kopen”, vindt De Vriendt.

Volgens de partij moeten er maatregelen komen om de transparantie in aankoopprocedures te verbeteren. Een transparantieregister - waarin politici verplicht elk contact met wapenlobbyisten moeten aangeven - moet daarvoor zorgen. “De minister had in deze dan onmiddellijk kunnen traceren welke contacten zijn gebeurd en het spinnenweb blootleggen”, meent De Vriendt. Het register voorziet ook in sancties voor wie zijn of haar contacten niét aangeeft, benadrukte hij.

Ze spelen met ons belastinggeld om hun favoriete speelgoed te kopen”, klinkt het bij Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. Foto: BELGA

Groen legde het voorstel vorig jaar al eens op tafel, toen naar aanleiding van onder meer contacten tussen het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) met een kantoor dat fiscale seminaries organiseert en het hele verhaal rond politieke vernieuwing, maar ving bot.

Minister Vandeput stelde toen dat het wetsvoorstel “stigmatiserend” was voor het departement Defensie en dat de manier waarop vandaag investeringsdossiers door Defensie worden behandeld “voorbeeldig te noemen” is. “Met lobbyisten wordt geen rekening gehouden en bij Defensie wordt nu al een register bijgehouden, zowel door de staf als door het kabinet”, maakte hij zich sterk. De Vriendt hoopt nu “dat de gebeurtenissen van deze week een en ander in stroomversnelling brengen en dat de geesten beginnen rijpen”.

Over de gevolgen van de F-16-affaire voor minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), zijn de groenen minder eenduidig. De Vriendt noemt het “voorbarig” om nu al uitspraken te doen over of hij kan aanblijven of niet, maar stelt wel dat hij in dit dossier niet meer naar behoren kan functioneren. “De minister heeft uiteraard een groot probleem. Er is een vertrouwensbreuk tussen Vandeput en zijn generaals op een van de grootste investeringsdossiers van de laatste decennia.”