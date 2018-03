Pc Brown entertaint Zonhoven Town

Termolen

Zonhoven - Voor de eerste keer was Pc Brown de gastartiest tijdens de seniorendag in zaal Mimosa. Pure klasse, stijl, hagelwitte tanden en in prachtig maatpak. Vele senioren waanden zich even op de Love Boat.

Zowel Rock als soul, musical als crooners, Pc Brown bracht nummertjes van Willy Sommers, Elvis, Barry White, Neil Diamond in zijn eigen stijl. Neem daar nog zijn prachtige moves en danspasjes bij en het is te begrijpen dat vooral de vrouwelijke interesse in Pc Brown naar een hoogtepunt groeide. Paul Ceulemans - zoals de echte naam van Pc Brown luidt - maakte ook ruim tijd voor een praatje met de fans en uiteraard wilde iedereen op de foto met hem.

Volgende maand is Bandit de gastartiest in Mimosa. Plaatsen zijn beperkt, dus gelieve even contact op te nemen met Michèle op 0472/40.00.16. Info is ook steeds te vinden op de website van Mimosa www.cafe-mimosa.com