Schoolbus in gracht na niesbui chauffeur: weg afgesloten

Ham - Op de Staatsbaan in Ham botsten donderdagochtend een schoolbus en een wagen. De schoolbus belandde hierdoor in de gracht.

Er waren geen schoolkinderen aanwezig op de bus. De buschauffeur werd door de brandweer bevrijd en is met verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd. Dat bevestigde burgemeester Dirk De Vis (CD&V) van Ham. “Door een niesbui verloor de chauffeur blijkbaar de controle over het stuur van de bus. De bus ging van de rijbaan af en kwam enkele meters lager in een talud terecht”, aldus De Vis.

De weg is afgesloten van het rondpunt aan de autosnelweg in de richting van Ham. Er is veel verkeershinder en er staat een lange file. Brandweer en politie zijn ter plaatse. Om 09.00 uur zijn de takelwerken bezig. “Het ongeval gebeurde in volle ochtendspits en veroorzaakte dus serieuze verkeershinder. Het is daar aanschuiven en dat zal nog even duren”, aldus de burgemeester van Ham.

Foto: ZB